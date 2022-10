Ужасяваща сцена на хиподрум: Жокей изблъска свой колега от коня по време на състезание (ВИДЕО)

На ужасяващи сцени станаха свидетели зрителите по време на състезанията на хиподрума в Сейнт Клоуд, Франция. По средата на едно от надбягванията с коне, легендарният белгийски жокей Кристоф Сумийон изблъска от коня своя колега Роса Райън.

Въпреки че се строполи кошмарно на земята, Райън се е отървал без сериозни наранявания.

Сумийон пък бе наказан за два месеца, но въпреки това ще може да участва в утрешното състезание „Триумфалната арка”, което е едно от най-скъпите в Европа. Причина за това е, че наказанието на белгиеца ще влезе в сила от 14 октомври.

Very nasty. Rossa Ryan took a horrible fall mid-race after contact with Christophe Soumillon... pic.twitter.com/m0IqvCsC9F

Lovely prospect for Ballydoyle! Heart's Cry colt Continuous stays unbeaten with a convincing win for Ryan Moore and Aidan O'Brien at Saint-Cloud... #ハーツクライ pic.twitter.com/UEWMScbR2h