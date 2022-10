Голям скандал е на път да се разрази във Формула 1. В петък редица медии в Италия и Германия написаха, че Red Bull е нарушил едно от основните правила – тавана на бюджета за отборите. „Гадзета дело Спорт“ и „Ауто Мотор унд Шпорт“ съобщават, че два от отборите са хванати в надвишаване на бюджета, който трябваше да е 145 милиона евро през миналата година.

Според „Кориере дело Спорт“ от Red Bull са похарчили 148.6 милиона, а според други бюджетът е надвишен с 5 милиона. Другият тим, хванат в нарушение от международната федерация по автомобилизъм (ФИА), е Aston Martin.

Според „Гадзета дело Спорт“ Ferrari и Mercedes вече са поискали наказание за Red Bull. Шефът на „Скудерията“ Матиа Биното предполага, че има надвишаване на бюджета и през този сезон. Директорът на Mercedes Тото Волф пък директно призова ФИА за действия.

Ferrari and Mercedes both say it is an "open secret" that two teams broke Formula 1's budget cap last year.



Red Bull team boss Christian Horner described claims they had breached the $145m (£114m) limit as "speculation".



