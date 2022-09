Жените се завръщат в боксовата зала след години на репресии при режима на Муамар Кадафи (ВИДЕО)

В продължение на години жените в Либия имаха забрана да практикуват бокс, но ето, че в страната настъпва промяна, от която вече мнозина започват да се възползват, научихме от Reuters.

Дългогодишният лидер в страната - Муамар Кадафи, взе това решение през 1979 г., но след смъртта му през 2011 г. процесите на промяна най-накрая доведоха и до тази промяна в човешките права.

Боксът трупа все по-сериозна популярност сред младите жени в Либия. Мнозина от тях признават, че се учат на самозащита заедно с подобряването на физическото им състояние.

В Триполи е открит един от първите женски клубове за бокс - Gargash Stars, където дамите могат да спортуват.

Boxing gains popularity among teens and women in Libya who say the sport helps them stay in shape and feel protected on the streets pic.twitter.com/TucT9S5zKg