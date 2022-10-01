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Спортът по ТВ в понеделник (3 октомври)

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Спортът по ТВ в понеделник (3 октомври)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (3 октомври) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.00 Тенис, турнир в Астана МАХ Спорт 2
13.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 1
15.00 "Локомотив" (Пд) - ЦСКА 1948 Диема спорт
15.00 Колоездене: Купа Берноки Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Мюнстерланд Евроспорт 1
17.00 Тенис, турнир в Астана МАХ Спорт 1
17.00 Волейбол, световно първенство (жени) МАХ Спорт 3
17.30 ЦСКА - "Пирин" Диема спорт
18.45 Баскетбол, "Балкан" - "Рилски спортист" МАХ Спорт 2
20.00 "Берое" - "Левски" Диема спорт
21.00 НХЛ, "Берн" - "Нешвил" МАХ Спорт 1
21.45 "Верона" - "Удинезе" Ринг
22.00 "Райо Валекано" - "Елче" МАХ Спорт 4
22.00 "Лестър" - "Нотингам" Диема спорт 2


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