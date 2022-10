Футболист вкара гол и веднага предложи брак на приятелката си (ВИДЕО)

Съотборникът на българския национал Матео Стаматов в Оренбург Владимир Сичевой имаше един от най-хубавите дни в живота си при победата с 4:1 срещу Сочи в мач от 11-ия кръг на руската Премиер лига.

Той се разписа от дузпа в 44-ата минута на срещата за 3:0, след което веднага се насочи към трибуните с красив жест.

Нападателят на Оренбург взе букет и пръстен, които даде на приятелката си и ѝ предложи брак. Футболистът чу заветното "да", a публиката започна да ръкопляска.

23-годишният българин Матео Стаматов беше титуляр и игра до 62-ата минута. След изразителната победа Оренбург е девети с 15 точки. Лидерът Зенит има 29.

