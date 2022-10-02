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Спортът по ТВ във вторник (4 октомври)

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Спортът по ТВ във вторник (4 октомври)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (4 октомври) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.00 Тенис, турнир в Астана МАХ Спорт 2
14.45 Колоездене: Бинш - Чимей - Бинш, жени Евроспорт 1
16.00 Волейбол, световно първенство (жени) МАХ Спорт 1
16.00 Колоездене: Бинш - Чимей - Бинш, мъже Евроспорт 1
18.00 "Ал Сееб" - "Ал Рифа" Нова спорт
18.30 Волейбол, световно първенство (жени) МАХ Спорт 1
19.45 "Байерн" - "Виктория" МАХ Спорт 3
19.45 "Марсилия" - "Спортинг" МАХ Спорт 4
22.00 "Айнтрахт" - "Тоттнъм" МАХ Спорт 1
22.00 "Аякс" - "Наполи" МАХ Спорт 2
22.00 "Интер" - "Барселона" МАХ Спорт 3
22.00 "Ливърпул" - "Рейнджърс" МАХ Спорт 4
22.00 "Кардиф" - "Блекбърн" Диема спорт 2


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