За какво говори Ебани Бриджис: За котенцето или за „котенцето“ си? (ВИДЕО)

Ебани Бриджис без никакво съмнение е най-провокативната боксьорка от много време насам. Този път тя реши да се възползва от лапсуса на спортна журналистка за Best Womens Boxing Show, за да провокира своите почитатели в медийното пространство.

Репортерката искаше да попита за домашния любимец на шампионската на IBF, но използва израз на английски, който прекалено често се използва за евфемизъм за женски полов орган.

Това даде възможност на „Блондинката бомбардировач“, за да вкара нужната доза хумор, а на помощ дойде и татуировката на средния ѝ пръст, която е с лика именно на домашната ѝ котка.

