56-годишният Майк Тайсън отново демонстрира завидна форма (ВИДЕО)

Майк Тайсън завинаги ще си остана една от най-големите звезди на професионалния бокс, а отдадеността към спорта не секва дори на 56-годишна възраст.

Този път „Железния Майк“ публикува в социалните мрежи свое видео как тренира с лапи, за да демонстрира невероятната си бързина на ринга.

Бившият световен шампион изглежда сериозно обмисля да приеме някое от безбройните предизвикателства от различни инфлуенсъри и бойци от други дисциплини, защото не виждаме друга причина за видимата му мотивация.

Mike Tyson looking ferocious on the pads at age 56…



[📽️ @MikeTyson] pic.twitter.com/TAlpN0a2Bn