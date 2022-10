Две статични положения дадоха нужното спокойствие на Ливърпул преди дербито с Арсенал

Ливърпул триумфа с 2:0 над Рейнджърс в пореден мач от груповата фаза на Шампионската лига този сезон, като така „мърсисайдци“ си гарантираха известно спокойствие преди дербито с Арсенал във Висшата лига идният уикенд.

Гол от пряк-свободен удар на Трент Алекзандър-Арнолд откри резултата още в 7', за да може и самият бранител да свали малко от напрежението върху плещите си, защото в последните седмици играта му стана обект на щателни анализи и тежки критики.

Мохамед Салах пък се разписа от дузпа по същото време, но през втората част, за да гарантира трите точки в актива на английския гранд.

Момчетата на Юрген Клоп продължават да изглеждат неубедително, макар днес да стигнаха до куп положения пред вратата на Алан МакГрегър. Дарвин Нунеш отново получи титулярно място, но бе сменен малко преди края без да е успял да се разпише.

Шотландците пък все още чакат първия си гол в Шампионската лига от 2010 г. насам.

A first-half goal from Trent Alexander-Arnold and a Mo Salah penalty gives Liverpool the victory at Anfield.



Liverpool 2-0 Rangers#UCL | @ChampionsLeague pic.twitter.com/NnqIDHtAPs