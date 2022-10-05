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Спортът по ТВ в петък (7 октомври)

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Спортът по ТВ в петък (7 октомври)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (7 октомври) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

07.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 1
08.30 Снукър: Хонг Конг Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 1
09.00 Тенис, турнир в Астана МАХ Спорт 2
09.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Япония Диема спорт 3
14.00 Снукър: Хонг Конг Мастърс, четвъртфинал Евроспорт 2
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.30 Колоездене: Обиколка на Романдия за жени, първи етап Евроспорт 1
17.00 Волейбол, световно първенство (жени) МАХ Спорт 1
19.30 "Арминия"- - "Карлсруе" Диема спорт 3
19.30 "Регенсбург" - "Гройтер Фюрт" Нова спорт
20.30 Баскетбол, "Анадолу Ефес" - "Цървена звезда" МАХ Спорт 2
21.00 НХЛ, "Нашвил" - "Сан Хосе" МАХ Спорт 3
21.30 "Хофенхайм" - "Вердер" Диема спорт 3
21.30 Баскетбол, "Барселона" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 1
22.00 "Осасуна" - "Валенсия" МАХ Спорт 4
22.00 "Лион" - "Тулуза" Диема спорт 2
22.00 "Куинс Парк Рейнджърс" - "Рединг" Нова спорт
23.00 Кейдж Уориърс: Галавечер от Рим МАХ Спорт 2


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