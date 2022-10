Тежка трагедия разтресе световния футбол, този път в Аржентина

Втора тежка трагедия се разигра на футболен мач за последната една седмица. Само няколко дни след ужасния инцидент в Индонезия, сега мач от елитната дивизия на Аржентина беше прекратен заради безредици по трибуните и извън стадиона, завършили за съжаление и със смъртен случай.

Трагедията в петък сутринта се случва в началото на двубоя между Химнасия Ла Плата и Бока Хуниорс от 23-ия кръг на Професионалната лига, а според местните медии основна вина за излизането на ситуацията извън контрол носи полицията.

Проблемите са започнали още преди началото на мача, когато много от феновете на домакините не са могли да влязат на стадион „Хуан Кармело Серийо“, въпреки че са имали билети. Това е довело до голямо струпване пред входовете на съоръжението.

This video recorded by a fan shows how the police officer threw the gas inside the stadium while Gimnasia and Boca Juniors were playing the game.



"KICK IT OUTSIDE" shouts the fan.pic.twitter.com/8Xl6ww7EyK