Два тайбрека решиха изцяло американския финал в Токио

Тейлър Фриц триумфира над Франсис Тиафо във финала на ATP 500 в Токио, като двамата си спретнаха една изключително равностойна битка, която бе решена в два тайбрека.

През първия сет двамата пропуснаха по една възможност да спечелят сета в редовните геймове, а след това Фриц показа, че има по-добър сервис от сънародника си и спечели с 3:7 при престрелките.

Ситуацията почти се преповтори и във втория сет, макар там да не видяхме пробиви и директно преминахме към надиграването с начални удари, за да видим накрая как световният №11 вдига триумфално ръце и протяга заслужено към титлата.

👑 TAYLOR IS TRIUMPHANT 👑



🇺🇸 @Taylor_Fritz97 wins his third tour-level title of the year in Tokyo over Tiafoe 7-6(3), 7-6(2)!@rakutenopen | #RakutenOpen pic.twitter.com/JPVTL7lWRG