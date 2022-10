Динамо и Залцбург пропуснаха идеална възможност, да си подпечатат евроучастията на пролет

Динамо Загреб и Ред Бул Залцбург завършиха 1:1 в мача си реванш в Шампионската лига, като така не се възползваха от идеалната възможност да си гарантират европейски футбол и през пролетта, тъй като в другата среща Милан отстъпи на Челси с 0:2.

Николас Зайвалд и Роберт Любичич вкараха двете попадения в срещата още през първата част, а през останалото време съотборниците им пропиляха куп положения, за да може накрая да победят точките.

„Биковете“ все пак са в по-добрата позиция, защото все още не са победени, макар и да имат три равенства до момента в групата, а хърватите да не съумяват да наградят над онази шокираща победа над Челси с 1:0 в първия кръг.

