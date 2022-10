Мбапе записа нов рекорд, но и се контузи при повторното равенство с Бенфика

Килиан Мбапе обиколи световните спортни медии днес по ред причини, като една от тях е фактът, че се превърна в най-резултатния голмайстор в Шампионската лига за ПСЖ (31), след като се разписа от дузпа за равенството 1:1 срещу Бенфика.

Най-скъпоплатеният футболист пък по-рано бе въвлечен в пореден скандал, защото се появиха редица слухове, че не е щастлив в Париж и ще се бори на всяка цена през януари, за да си издейства трансфер зад граница.

3️⃣1️⃣ goals in the @ChampionsLeague for @KMbappe 🔴🔵 pic.twitter.com/6cUSVdLnlC