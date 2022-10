Лайпциг остава в битката за елиминациите след нов успех над Селтик

Селтик допусна ново поражение от Ред Бул Лайпциг, но този път с 0:2, за да видим интригата в Група F да се завързва още повече с оглед равенството между Шахтьор Донецк и Реал Мадрид в другата среща.

Попаденията за „биковете“ паднаха в последните петнайсетина минути на срещата и те бяха дело на Тимо Вернер и Емил Форсберг.

Германците бяха по-добрият отбор на терена, макар статистиката да показва, че шотландците са имали немалко положения, за да се разпишат във вратата на Янис Бласвих, който се видя принуден да замести контузения Петер Гулаши.

Този резултат гарантира, че следващият кръг ще бъде изключително интригуващ, а при определено стечение на обстоятелствата бихме могли да видим и драма до последния момент за това кой ще се озове във фазата на елиминациите, който ще продължи към Лига Европа и кой ще трябва да приключи евроучастието си още през есента.

