05.00 НХЛ, "Лос Анджелис" - "Вегас" МАХ Спорт 2
09.30 Колоездене: Обиколка на Лангкави, втори етап Евроспорт 1
13.00 Тенис, турнир в Хихон МАХ Спорт 2
14.00 Тенис, турнир във Флоренция МАХ Спорт 1
16.00 Колоездене: Обиколка на Венето Евроспорт 1
17.15 "Славия" - "Левски" Диема спорт
18.50 Колоездене на писта: Световен шампионат в Сен-Кентен ен Ивелин, първи ден Евроспорт 1
19.00 Волейбол, "Аркада" - "Хебър" МАХ Спорт 1
19.45 "Наполи" - "Аякс" Би Ти Ви Екшън
19.45 "Атлетико" - "Брюж" Ринг
20.00 Баскетбол, "Будучност" - "Хамбург" МАХ Спорт 3
21.00 Баскетбол, "Цедевита" - "Бурсаспор" МАХ Спорт 4
21.30 Волейбол, световно първенство, полуфинал (жени) МАХ Спорт 2
22.00 "Барселона" - "Интер" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Рейнджърс" - "Ливърпул" Ринг
22.00 Тенис, турнир във Флоренция МАХ Спорт 1
01.00 Кикбокс, бойна вечер от Сао Пауло Диема спорт 3
04.30 НХЛ, "Колорадо" - "Чикаго" МАХ Спорт 2
12 Октомври, 2022 06:26 4980
Спортът по ТВ в сряда (12 октомври)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 НХЛ, "Лос Анджелис" - "Вегас" МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА