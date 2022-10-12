Спортът по ТВ в сряда (12 октомври)

Треньорът на ПСЖ за Мбапе: Не ми харесва как един слух се превръща в новина, а новината се превръща в изявление

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Кристоф Галтие взе отношение по темата с евентуалното напускане на звездата Килиан Мбапе. По-рано вчера се появиха ...