06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, първи ден Евроспорт 2
09.30 Колоездене: Обиколка на Лангкави, трети етап Евроспорт 1
13.00 Тенис, турнир в Хихон МАХ Спорт 2
14.00 Тенис, турнир във Флоренция МАХ Спорт 1
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
19.20 Колоездене на писта: Световен шампионат в Сен-Кентен ен Ивелин, втори ден Евроспорт 1
19.45 "Бетис" - "Рома" МАХ Спорт 3
19.45 "Бодо Глимт" - "Арсенал" Би Ти Ви Екшън
19.45 "Партизан" - "Кьолн" МАХ Спорт 4
19.45 "Фиорентина" - "Хартс" Ринг
21.30 Баскетбол, "Барселона" - "Реал" МАХ Спорт 2
22.00 "Лудогорец" - ХИК Би Ти Ви Екшън
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Омония" МАХ Спорт 3
22.00 "Трабзонспор" - "Монако" МАХ Спорт 4
22.00 "Уест Хем" - "Анделехт" Ринг
01.50 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 1
02.30 НХЛ, "НЙ Айлендърс" - "Флорида" МАХ Спорт 2
13 Октомври, 2022 06:58 3710
Спортът по ТВ в четвъртък (13 октомври)
Ето какво може да гледаме днес
06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, първи ден Евроспорт 2
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