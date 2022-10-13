Спортът по ТВ в четвъртък (13 октомври)

06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, първи ден Евроспорт 2

09.30 Колоездене: Обиколка на Лангкави, трети етап Евроспорт 1

13.00 Тенис, турнир в Хихон МАХ Спорт 2

14.00 Тенис, турнир във Флоренция МАХ Спорт 1

15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

19.20 Колоездене на писта: Световен шампионат в Сен-Кентен ен Ивелин, втори ден Евроспорт 1

19.45 "Бетис" - "Рома" МАХ Спорт 3

19.45 "Бодо Глимт" - "Арсенал" Би Ти Ви Екшън

19.45 "Партизан" - "Кьолн" МАХ Спорт 4

19.45 "Фиорентина" - "Хартс" Ринг

21.30 Баскетбол, "Барселона" - "Реал" МАХ Спорт 2

22.00 "Лудогорец" - ХИК Би Ти Ви Екшън

22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Омония" МАХ Спорт 3

22.00 "Трабзонспор" - "Монако" МАХ Спорт 4

22.00 "Уест Хем" - "Анделехт" Ринг

01.50 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 1

02.30 НХЛ, "НЙ Айлендърс" - "Флорида" МАХ Спорт 2

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