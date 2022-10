Гол с гърди подсигури на Арсенал класиране във фазата на елиминациите в Лига Европа

Бодьо/Глимт отстъпи с 0:1 на Арсенал, за да видим как английският гранд си подсигури практически мястото във фазата на елиминациите в Лига Европа още след първите четири кръга в групите.

Букайо Сака стана автор на попадението през първата част, когато опита да стреля в далечния ъгъл от близка дистанция, но ударът му рикошира в защитник, върна се в тялото му и влетя в опразнената врата след реакцията на Никита Хайкин.

Това прати срещата в едно лежерно темпо, което не отговаряше на доброто настроение по трибуните на скромния стадион „Аспмира“.

Домакините имаха няколко отлични възможности, за да изравнят, но добри намеси на Мат Търнър и неточни удари на нападателите попречиха на промяната в резултата.

Арсенал вече има 9 точки след 3 изиграни кръга, като трябва да отбележим, че има да се изиграе отложената среща с ПСВ. Иначе нидерландците играят тази вечер срещу Цюрих у дома, за да се опитат на свой ред да направят важна крачка към следващия кръг.

