Спортът по ТВ в петък (14 октомври)



09.30 Колоездене: Обиколка на Лангкави, четвърти етап Евроспорт 1

13.00 Тенис, турнир в Хихон МАХ Спорт 2

14.00 Тенис, турнир във Флоренция МАХ Спорт 1

15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

17.30 "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Вр) Диема спорт

19.20 Колоездене на писта: Световен шампионат в Сен-Кентен ен Ивелин, трети ден Евроспорт 1

19.30 "Санкт Паули" - "Хамбургер" Диема спорт 3

19.30 "Гройтер Фюрт" - "Ханза" Нова спорт

19.45 "Черно море" - "Арда" Диема спорт

21.00 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Жалгирис" МАХ Спорт 2

21.00 Баскетбол, "Фенербахче" - "Макаби" (ТА) МАХ Спорт 3

21.30 "Шалке" - "Хофенхайм" Диема спорт 3

21.30 "Венеция" - "Фросиноне" Нова спорт

22.00 "Райо Валекано" - "Хетафе" МАХ Спорт 4

22.00 "Брентфорд" - "Брайтън" Диема спорт 2

22.00 "Страсбург" - "Лил" Диема спорт

01.50 Мото GP, трета тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 1

04.30 Мото GP, квалификация за Гран при на Австралия МАХ Спорт 1

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.