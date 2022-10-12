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Спортът по ТВ в петък (14 октомври)

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Спортът по ТВ в петък (14 октомври)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (14 октомври) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


09.30 Колоездене: Обиколка на Лангкави, четвърти етап Евроспорт 1
13.00 Тенис, турнир в Хихон МАХ Спорт 2
14.00 Тенис, турнир във Флоренция МАХ Спорт 1
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
17.30 "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Вр) Диема спорт
19.20 Колоездене на писта: Световен шампионат в Сен-Кентен ен Ивелин, трети ден Евроспорт 1
19.30 "Санкт Паули" - "Хамбургер" Диема спорт 3
19.30 "Гройтер Фюрт" - "Ханза" Нова спорт
19.45 "Черно море" - "Арда" Диема спорт
21.00 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Жалгирис" МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол, "Фенербахче" - "Макаби" (ТА) МАХ Спорт 3
21.30 "Шалке" - "Хофенхайм" Диема спорт 3
21.30 "Венеция" - "Фросиноне" Нова спорт
22.00 "Райо Валекано" - "Хетафе" МАХ Спорт 4
22.00 "Брентфорд" - "Брайтън" Диема спорт 2
22.00 "Страсбург" - "Лил" Диема спорт
01.50 Мото GP, трета тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 1
04.30 Мото GP, квалификация за Гран при на Австралия МАХ Спорт 1


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