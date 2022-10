Уайлдър се завърна на ринга с брутален нокаут (ВИДЕО)

Дионтей Уайлдър се завърна на ринга по възможно най-добрия начин. Бившият световен шампион в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC) нокаутира Роберт Хелениус още в първия рунд на мача им в Ню Йорк. Това бе първи двубой за Уайлдър след година отсъствие. Той си взе дълга почивка след втората загуба от Тайсън Фюри. С успеха срещу Хелениус Уайлдър вече има 43 победи (42 с нокаут), 2 загуби и 1 равенство, като и трите мача, които не спечели, са срещу Фюри.

Очакваше се Хелениус да създаде повече проблеми на Уайлдър. Опитният финландец нокаутира два пъти Адам Ковнацки в последните си два мача. Хелениус опита да използва това, че е с почти 20 кг по-тежък от Уайлдър и да притиска съперника си. При един от тези случаи 18 секунди преди края на рунда обаче Уайлдър вкара точен десен удар, с който прати съперника си на земята и приключи мача.

Wilder KO’ed him to another DIMENSION pic.twitter.com/psV2E3y66Y