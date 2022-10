Милан обра голяма част от наградите на "Гран гала дел Калчо"

Италианският шампион Милан обра голяма част от наградите на ежегодното събитие "Гран гала дел Калчо". “Дявола“ стана отбор на годината, след като спечелиха първо Скудето от 11 години насам в конкуренцията на градския си съперник - Интер.

Наставникът на „росонерите“ - Стефано Пиоли, пък бе обявен за треньор на годината.

Рафаел Леао, който се нареди 14-и за „Златната топка“, стана най-добър играч на Серия А за сезон 2021/22. Неговият съотборник Майк Менян пък бе обявен за вратар №1 в италианския елит. Французинът влезе и в топ 5 за приза „Яшин“.

🏆 Stefano Pioli wins the @GranGalaAIC award for the best manager in Serie A 2021/22 🔴⚫️ pic.twitter.com/G5lkFPyhCr