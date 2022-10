Страстите на "Емиратс" се нагорещиха сериозно: Фенове на ПСВ хвърляха факли и седалки (ВИДЕО)

Арсенал постигна заслужена победа над нидерландския ПСВ Айндховен в отложен мач от втория кръг Лига Европа. „Артилеристите“ доминираха изцяло, но отбелязаха само едно попадение, което беше дело на Гранит Джака в 70-ата минута.

PSV fans throw flare at Arsenal supporters and rip up seats in the away section. pic.twitter.com/bdmJVg10fy — Tom Canton (@TomCantonMedia) October 20, 2022

След последния съдийски сигнал обаче на трибуните страстите се нагорещиха сериозно. Феновете на ПСВ явно не приеха добре крайния резултат, като един от тях хвърли факла към сектора на домакините.

PSV rattled to be fair to the guy he nearly took my head off with the throw 😂🔴⚪️ pic.twitter.com/rkD1OoScBp — James (@ArsenalRealistt) October 20, 2022

Привържениците на нидерландския гранд започнаха да чупят седалки и да ги хвърлят към съседния сектор за фенове на Арсенал.

Bit of aggro between fans after the full-time whistle. Few objects being thrown. PSV fans launching a few seats at the Arsenal fans. Police trying to calm things down. pic.twitter.com/xR3PlJyByC — Charles Watts (@charles_watts) October 20, 2022

Единствено обаче бързата намеса на полицията успя да потуши напрежението. Органите на реда направиха кордон между двата сектора и сложиха край на грозните сцени.