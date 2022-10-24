Спортът по ТВ в понеделник (24 октомври)

15.00 Тенис турнир във Виена МАХ Спорт 1
16.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2
17.30 "Пирин" - "Септември" Диема спорт
18.00 "Левадиакос" - АЕК Нова спорт
19.00 Баскетбол, "Ямбол" - "Академик" (Пд) МАХ Спорт 2
19.30 "Кремонезе" - "Сампдория" МАХ Спорт 3
20.00 "Хебър" - "Берое" Диема спорт
21.30 "Асколи" - "Каляри" Диема спорт 3
21.45 "Сасуоло" - "Верона" Ринг
22.00 "Селта" - "Хетафе" МАХ Спорт 4
22.00 "Уест Хем" - "Борнемуг" Диема спорт 2
22.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2
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