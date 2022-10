Ювентус официално е аут от Шампионската лига

Бенфика триумфира с 4:3 над Ювентус, за да сложи точка на спора за първите две места в Група H на Шампионската лига.

„Старата госпожа“ ще напусне безславно турнира и дори има реален шанс, за да остане на последното място, ако след седмица не успее да победи ПСЖ, а Макаби Хайфа спечели срещата си срещу „ролите“.

Унижението за италианците можеше да е още по-голямо, ако в последните минути не се бяха мобилизирали, защото към 50' резултатът бе 4:1 за домакините.

Попаденията вкараха Андре Силва, Жоао Марио от дузпа и Рафа Силва на два пъти, докато Мойс Кийн временно бе възстановил равенството при 1:1 в 21'.

