Пропуск от бялата точка подари класиране на Борусия Дортмунд за елиминациите в Шампионската лига

Борусия Дортмунд може да благодари на Рияд Марез за безценния подарък, който получи от мароканеца, а именно класиране за фазата на елиминациите в Шампионската лига. С пропуска си от бялата точка крилото на Манчестър Сити остави нулевото равенство на „Сигнал Идуна Парк“ непокътнато.

Марез получи правото да стреля от дузпа в 58', след като Емре Джан извърши очевидно нарушение в наказателното си поле. Това обаче се оказа десетия пропуск на нападателя от 32 опита с екипа на „гражданите“, което ясно подсказва, че Хосеп Гуардиола е време да претегли отново доверието си към един от своите най-скъпи и опитни футболисти.

Riyad Mahrez’s penalty record:



🎯 32 taken

✅ 22 scored

❌ 10 missed



New spot kick taker needed at #MCFC? pic.twitter.com/FGxh9MmYW5