Спортът по ТВ в сряда (26 октомври)

Петър Клисаров пред ФАКТИ: Борисов вече не е човекът на САЩ, но не работи и в полза на ЕС (ВИДЕО)

Бойко Борисов вече не е човекът на САЩ, но не работи и в полза на ЕС. Това е причината, поради която той няма да управлява повече. Борисов има една гр ...