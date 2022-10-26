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Спортът по ТВ в сряда (26 октомври)

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Спортът по ТВ в сряда (26 октомври)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (26 октомври) - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

15.00 Тенис турнир във Виена МАХ Спорт 1
16.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2
19.45 "Интер" - "Витория" Би Ти Ви Екшън
19.45 "Брюж" - "Порто" Ринг
20.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол, "Тюрк Телеком" - "Апоел" (ТА) МАХ Спорт 4
20.30 Баскетбол, "Цедевита" - "Ховентуд" МАХ Спорт 3
22.00 "Барселона" - "Байерн" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Аякс" - "Ливърпул" Ринг
22.00 "Шефийлд Уензди" - "Бристол Роувърс" Нова спорт


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