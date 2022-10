Треньорът на ПСЖ: Смело ще е да кажем, че сме най-добрият отбор в света

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Кристоф Галтие не спести похвалите си към отбора след разгромната победа със 7:2 над Макаби (Хайфа) в Шампионската лига. Лионел Меси, Килиан Мбапе и Неймар вкараха общо пет от головете във вратата на израелците и Галтие е щастлив, че има в състава си това звездно трио.

“Най-важното е, че си осигурихме участие на осминафиналите. Груповата фаза обаче не е приключила, ще излезем срещу Ювентус в последния кръг с амбицията да финишираме на първото място. Жалко, че допуснахме втория гол, когато видимо се бяхме отпуснали, но иначе целият отбор игра великолепно”, констатира Галтие.

7 - Paris equalled their record of goals scored in an European game, previously scoring 7 goals against Rosenborg in October 2000 in the Champions League (7-2), La Gantoise in the Intertoto Cup in August 2001 (7-1) and Celtic in November 2017 in the UCL (7-1). 7thHeaven. #PSGMAC pic.twitter.com/MfDKCz6fh5