Правилото за игра с ръка съсипва съвременния футбол

Играта с ръка във футбола не е позволена, откакто самата игра съществува. Единствено вратарите имат тези правомощия и то в строго определена зона, която е еднаква за всички. Но в последните години наблюдаваме една тенденция за промени в правилника, които да отиграят различни сценарии, при които играта с ръка да се счита за нарушение и при кои да не. Резултатът е повече от кошмарен за любимата ни игра, защото дори футболни величия от ранга на Хосеп Гуардиола признават, че не разбират тази част от регламента.

Ако един от най-успешните треньори на всички времена не може да си обясни тази част от играта, тогава какво остава за обикновените зрители.

Авторитетното издание The Athletic извади някои от най-пресните случаи, в които докосването на полеви играчи до топката с ръка се тълкува по коренно различен начин в привидно сходни ситуации.

Един от тези случаи е в срещата от Висшата лига между Уест Хям Юнайтед и Борнемут, в който Курт Зума се разписа след изпълнение на корнер. Френският бранител се озова на правилното място в правилния момент, за да може да довкара кълбото в мрежата в добавеното време на първата част. Секунди по-рано обаче при борбата за високата топка Тило Керер очевидно играе с ръка в зоната на левия си бицепс. ВАР преразглежда случая и съдията Дейвид Куут потвърждава първоначалното си решение и голът е признат.

Какво казва правилника, както е разписан от IFAB (Международния борд на футболните асоциации)?

Нарушение е, ако играч:

По последната точка бе направена най-скорошната корекция, тъй като през сезон 2021/22 се вземаше предвид и играта с ръка на хората, които доставят финалното подаване преди изстрела към вратата от голмайстора. Ако вземем това предвид за гола на Зума срещу Борнемут, тогава можем да заключим, че регламентът е спазен, колкото и нелепо да звучи това.

Маркъс Рашфорд пък видя по-рано своето попадение срещу Евертън да бъде отменяно, след като шпагатът на Джеймс Тарковски стана причина кълбото да се спре в зоната между корема и дясната предмишница на английското крило. ВАР тогава взе решение, че тялото на Рашфорд е неестествено голямо от позицията на ръката му и отмени гола.

Marcus Rashford finds the back of the net but the goal in disallowed due to a handball ⛔️ pic.twitter.com/dY9MiqMrTJ