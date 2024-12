Пореден удар за Маркъс Рашфорд, този път в личния му живот

Ситуацията за Маркъс Рашфорд в Манчестър Юнайтед не е никак розова, но по всичко личи, че тази в личния му живот – също.

🚨 Marcus Rashford has reportedly been dumped by his girlfriend Grace Rosa Jackson, who is set to go on Love Island All Stars.



(Source: @TheSunFootball ) pic.twitter.com/92kKgBI4UM