Джейк Пол сложи изкуствено шкембе, за да предизвика Тайсън Фюри на боксов мач (ВИДЕО)

Инфлуенсърът, превърнал се в боксьор - Джейк Пол, след няколко дни ще мери сили с MMA легендата Андерсон Силва на боксовия ринг, но междувременно той реши да се заяде със стария си познайник Тайсън Фюри в социалните мрежи.

„След 6 дни ще се бия с Андерсон Силва, но след това дебелият Джейк ще се премести в тежката дивизия, за да се бие с моя брат от друга майка - Тайсън Фюри. Тежката категория е много тиха след това съобщение“, каза Пол през профила си в Twitter.

„Циганския крал“ междувременно стана обект на много критики в последните месеци, защото на практика всеки ден сменяше решението си за пенсиониране и бой срещу Олександър Усик и Антъни Джошуа.

Що се отнася до Джейк Пол, враждата му със семейство Фюри датира още от опитите му да организира мач срещу малкия брат Томи, който на два пъти се отказа поради контузии.

In 6 days I fight Anderson Silva in #paulsilva but, after that, fat Jake is moving up to the heavyweight division to fight my brotha from anotha mother @Tyson_Fury. The heavyweight division been real quiet since this announcement👀 @betr pic.twitter.com/YxDBgDo7fr