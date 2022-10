Шампион по бокс се удави край Големия бариерен риф

Британският боксов шампион Кам Шоу се удави докато се е гмуркал край Големия бариерен риф в Австралия. 25годишният боксьор бил на почивка с приятелката си и е бил на организирана експедиция по време на смъртта си в понеделник.

Бащата на Шоу – Род, описа сина си като „добър плувец“, но също чака да завърши разследването на смъртта.

„Не знаем какво точно се е случило, но знаем, че Кам се е удавил и разследване тече в момента“, обяви Род Шоу пред Йорк Прес. „Той беше силен плувец, научил съм го да плува на Уотър Уърлд в Йорк, когато беше още на 2 години и половина. Той беше в отлична форма. Професионален боксьор с четири мача зад гърба си“, допълни бащата.

Кам Шоу има 4 победи от четири мача, а освен това стана професионален ски инструктор в Швейцария.

„Замина за Австралия, защото искаше да види едно от седемте чудеса на света – Големия бариерен риф. Опустошени сме“, казва още баща му.

Шоу спечели титлата на аматьорската боксова асоциация Елит до 60 кг. През 2018 г. Има златен медал на престижното Хвидрове Бокс Къп в Дания предната година.

Heard today that #York boxer Cam Shaw (4-0) has sadly died over in Cairns, Australia. His #boxing career had stalled since 2019, with Cam becoming a ski instructor. He was a lovely lad, very talented with a superb amateur career, but even more so a great attitude to life. RIP 🙏🏻 pic.twitter.com/KOL8VMXkke