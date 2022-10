Кьолн си осигури финален шанс за елиминациите в Лигата на конференциите

Словачко отстъпи с 0:1 на Кьолн в отложения мач от петия кръг в групите на Лигата на конференциите днес, за да видим германците как остават с шансове за класиране напред в турнира.

Единственото попадение падна от дузпа на Ондрей Дуда в 82', като преди това от бялата точка пропусна да се разпише Флориан Кайнц.

Мачът бе изключително напрегнат и двата тима си размениха общо 11 жълти картона и то все през втората част.

Трите точки за „козлите“ означават, че те остават в битката за първите две места, където в момента са Ница и Партизан, но само с 1 точка преднина.

