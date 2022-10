Най-доброто от Григор Димитров не стигна срещу извънземния Данийл Медведев

Данийл Медведев демонстрира най-добрия си тенис с 2:0 сета в полуфинала срещу Григор Димитров в ATP 500 турнира във Виена, въпреки огромните усилия на българина в хода на срещата.

Бившият №1 в световния тенис не позволи нито една точка за пробив на свой сервис, а точките, които добави в актива си дойдоха след някои съвършени изпълнения, намиращи линията или зоната около линията от страната на хасковлията.

Първият сет отне 46 минути, тъй като двамата разменяха дълги разигравания, в които нервите на Медведев се оказаха по-здрави през повечето време. Той стигна до победата след пробив за 3:2 и макар да пропусна възможност да затвори сета при 5:3 и сетпойнт при сервис на Григор, успехът дойде на 0 при собственото му подаване.

Моралът на „Гришо“ изглежда падна във втория сет, защото го видяхме да увеличава процента на непредизвиканите грешки и макар на два пъти да спаси брейкпойнтс той все пак бе надигран и след 6:2 трябваше да напусне корта и да се прибере у дома.

Доброто усещане за играта на Григор Димитров обаче остава и смело можем да заявим, че участието му на този турнир във Виена бе най-доброто от целия сезон.

Данийл Медведев междувременно може да изгледа спокойно другия полуфинал между Денис Шаповалов и Борна Чорич, които излизат след малко на игрището, за да излъчат и другия финалист.

10/10@DaniilMedwed is into the final in Vienna after an exquisite performance against Dimitrov 6-4 6-2 👏 @ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/ZpYBtabynJ