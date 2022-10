Байерн и Майнц си вкараха 8 гола и пропуснаха 2 дузпи

Байерн Мюнхен и Майнц 05 сътвориха един от най-зрелищните мачове в Европа от началото на сезона, макар успехът да бе категорично на страната на „баварците“. Резултатът в края на срещата бе 6:2, като бяха пропуснати и цели две дузпи.

Серж Гнабри вкара своя гол №50 в Бундеслигата още в 5' на мача, а след това Джамал Мусиала удвои преднината за домакините.

Садио Мане получи правото да бие дузпа в края на полувремето за нарушение срещу самия себе си. Сенегалецът обаче стреля в ръкавиците на Робин Центнер, но при добавката бившият нападател на Ливърпул се разписа.

SIX (!) different goalscorers 🥵 🔴⚪ #FCBM05 6-2 pic.twitter.com/SVlGtmYUTd

Току преди паузата бе отсъдена една от рядко вижданите дузпи изобщо по света в полза на гостите. Свен Улрайх излезе за една висока топка при центриране след корнер, опита да боксира, не успя да я стигне, а след това се стовари върху Джонатан Буркард и Алфонсо Дейвис. ВАР се намеси, за да подскаже на главния рефер, че стражът на Байерн не е играл с топката и трябва да бъде отсъдено нарушение. Дузпата отново бе посочена от Цвайер, а при изпълнението Буркард стреля в средата на вратата, за да позволи на Улрайх да спаси. При корнера Силван Видмер плъзна кълбото с глава покрай плонжа на вратаря и голът стана факт.

Леон Горецка и Матис Тел направиха аванса на „баварската машина“ 5:1 след почивката, докато Маркус Ингвартсен добави втори гол за Майнц.

Крайното 6:2 бе оформено от Ерик Максим Чупо-Мотинг, за да разочарова бившия си съотборник Бо Свенсон, който понастоящем е треньор в състава на съперника.

Байерн Мюнхен се завърна на върха в класирането, докато Майнц 05 вече е с отрицателна голова разлика на 8 позиция.

It's all over here in Munich.



6-2 l FT l #FCBM05 pic.twitter.com/McPahX0ttx