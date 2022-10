Шаповалов демонстрира огромното си надмощие над Чорич и ще се бори за титлата във Виена

Денис Шаповалов триумфира с 2:0 над Борна Чорич в полуфиналния им сблъсък от ATP 500 турнира във Виена и така канадецът ще спори във финала с Данийл Медведев, който по-рано постигна същия успех над Григор Димитров.

Интригата в тази среща се запази само през първия сет, когато не видяхме достигане до нито един брейкпойнт, само за да видим пробив още в първия сервис на хърватина за тайбрека. Шаповалов след това нямаше проблем, за да стигне до победата.

Too good 👏 @denis_shapo is into the final in Vienna with a 7-6 6-0 win over Coric.@ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/QEBVOrsE5p