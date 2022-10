Шаповалов даде отпор на Медведев, но титлата от Виена можеше да отиде само в една посока

Данийл Медведев спечели титлата на ATP 500 турнира във Виена след 2:1 сета срещу Денис Шаповалов, като това се превърна едва втория мач, в който руснакът губи сет.

Двамата си спретнаха страхотна битка, достойна за финал, макар всички прогнози за успех на Медведев се сбъднаха.

През първия сет канадецът проби на два пъти своя опонент още в началните геймове, а след това трябваше да се бори геройски, за да не допусне изравняване. В крайна сметка световният №19 поведе след 4:6.

Бившият №1 след това отново заигра най-добрия си тенис. Той спаси една точка за пробив и след това веднага отне подаването на Шаповалов. При 3:1 видяхме и най-дългия гейм, в който Данийл Медведев спаси цели 4 брейкпойнта, за да опази аванса си. Зрителите обаче видяха как той губи аванса си при 4:3 и веднага след това си върна преднината и то на 0 при сервис за Денис Шаповалов. Сетът приключи при 6:3.

CHAMPION IN VIENNA! 🏆@DaniilMedwed defeats Denis Shapovalov 4-6 6-3 6-2 to claim his second title of the year in Vienna! @ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/E2mvQkwDni