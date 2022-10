Гол в 97' върна Унион на върха в Бундеслигата

Унион Берлин постигна сензационен обрат срещу Борусия Мюнхенгладбах за 2:1, за да си върне лидерската позиция в Първа Бундеслига след временното окупиране на Байерн Мюнхен.

Нико Елведи даде преднина на гостите в 33', а в 79' Кевин Беренс възстанови равенството, за да видим победен гол в седмата добавена минута от второто полувреме от Данильо Дуки.

Преди това голове на Шералдо Бекер и Кристофър Тримел бяха отменяни съответно за игра с ръка и засада.

Унион вече има 26 точки и е с една повече от Байерн, докато „Гладбах“ се отдалечава осезаемо от лидерите, след като вече трети пореден мач няма успех в шампионата.

Union win it in the final seconds...#FCUBMG 2-1 pic.twitter.com/5lOxdBCSjR