Журналист праща Меси в тима на Бекъм

Лионел Меси може сензационно да премине в Интер Маями, твърди реномираният журналист Дейвид Орнстейн от The Athletic. Смята се, че отборът на Дейвид Бекъм е с нарастваща увереност за привличането на аржентинската звезда. Все още няма пълна договорка между двете страни, но се очаква 35-годишният играч да избере къде ще продължи кариерата си, а американският отбор е една от много възможните опции.

Разговорите между Интер Маями и Меси ще продължат след Световното първенство, като от ръководството на ПСЖ се надяват да задържат аржентинеца с нов договор, а Барселона ще опита също да върне своята легенда в отбора през лятото, но финансовите проблеми на каталунците могат да се окажат пречка за подобен ход.

От началото на сезона с екипа на ПСЖ Лео Меси има 7 гола и 10 асистенции в 12 мача във френската Лига 1.

🚨 Inter Miami increasingly confident of signing Lionel Messi. Not fully agreed but #InterMiamiCF now expect 35yo to join & hope it gets done in coming months. Talks resume after #WorldCup2022. #PSG still want renewal + #FCBarcelona will try @TheAthleticFC https://t.co/dQgNPaYg2e