Реал прегази Селтик в мач с 3 дузпи

Реал Мадрид разби с 5:1 отбора на Селтик в последния кръг от групите на Шампионската лига, за да си гарантира първото място след двата поредни пропуска в турнира.

Лука Модрич и Родриго се разписаха от дузпи през първата част, а Йосип Юранович пропусна своя шанс от бялата точка за гостите.

След почивката разликата между двата тима набъбна на цели 5 гола, благодарение на Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Федерико Валверде.

С почетно попадение все пак се отчете резервата Жота няколко минути преди края, тъй като Карло Анчелоти вече бе направил куп промени сред титулярите си.

„Белия балет“ така събра 13 точки, докато Селтик остана с 2 и официално напуска евротурнирите през настоящата кампания.

