Германия остана без централен нападател за световното първенство

Германия официално остана без титулярния си централен нападател за световното първенство в Катар - Тимо Вернер, след като от клуба му днес обявиха, че контузията в глезена ще го извади от сметките до края на календарната година.

Завърналият се в Ред Бул Лайпциг бързак бе заменен принудително по време на победата над Шахтьор Донецк с 0:4 в Шампионската лига, а след днешните прегледи е установено, че разкъсал сухожилие в левия глезен.

Вернер се превръща в поредното голямо име, което ще пропусне Мондиала, като това е удар не само по „Бундестима“, но и по футбола на предстоящия шампионат изобщо.

ℹ️ Timo Werner suffered an ankle injury last night in the win over Shakhtar Donetsk.



Scans today in Leipzig showed that he has unfortunately torn the syndesmosis ligament in his left ankle and will therefore be out for the rest of 2022. pic.twitter.com/tLLAfxb2op