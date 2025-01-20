Спортът по ТВ в понеделник (20 януари)

Биков: Опитът за истерия около назначаването на Ивайло Иванов е сламка, за която удавниците от ПП са се хванали

Опитът да се предизвика истерия около назначаването на Ивайло Иванов за началник на политическия кабинет на вътрешния министър Даниел Митов е сламка, ...