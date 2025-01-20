05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
17.00 Хокей на лед: Зимна универсиада в Торино, мач за бронза, жени Евроспорт 1
19.15 Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Балкан“ МАХ Спорт 2
19.30 Волейбол, ЦСКА - „Левски“ МАХ Спорт 1
21.00 Хокей на лед: Зимна универсиада в Торино, финал, жени Евроспорт 2
21.45 „Комо“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3
22.00 „Виляреал“ - „Майорка“ МАХ Спорт 4
22.00 „Челси“ - „Уулвърхемптън“ Диема спорт 2
22.00 НХЛ, „Колорадо“ - „Минесота“ МАХ Спорт 2
22.15 „Боавища“ - „Каза Пиа“ Ринг
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
Спортът по ТВ в понеделник (20 януари)
20 Януари, 2025 06:15 283 1
Ето какво може да гледаме днес
05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
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1 Град Козлодуй
06:18 20.01.2025