Висшата лига стартира кампания срещу употребата на пиротехника на стадионите

Ръководителите в английския футбол обединиха сили за стартирането на нова кампания срещу употребата на пиротехнически средства по стадионите.

Висшата лига, Футболната асоциация и Фенската асоциация ще се опитат да предупредят запалянковците от рисковете, които крие употребата на запалителни вещества по трибуните.

Случаите на факли, бомбички, димки и други подобни в Англия зачестиха в последните няколко години, което пробуди някои страхове сред властите, след като бяха положени толкова много усилия за справяне с футболното хулиганство в края на миналия век.

The #PL, @FA, @EFL and @BarclaysWSL are continuing to work with the @WeAreTheFSA to warn of the serious dangers of pyrotechnics at football.



Let's keep football safe and enjoyable for all: https://t.co/zuWqN26yhZ #LoveFootballProtectTheGame pic.twitter.com/8Qo4MFcnKE