Един гол не стигна на Манчестър Юнайтед, за да измести Реал Сосиедад от върха в класирането

Реал Сосиедад опази лидерската си позиция в Група E от Лига Европа, въпреки поражението с 0:1 от Манчестър Юнайтед в последния кръг от тази фаза на турнира.

18-годишният Алехандро Гарначо донесе победата на своя тим с гол в 17' след асистенция на Кристияно Роналдо.

Домакините обаче бяха далеч по-мотивираният тим за победата, но Давид де Хеа отново изигра страхотен мач, за да задържи своя тим напред в резултата.

Ситуацията в групата междувременно стана особено деликатна и едва не се повтори снощния сценарий между ПСЖ и Бенфика, когато португалците се промъкнаха напред с правилото за повече голове на чужд терен, което е едно от последните, които оказват влияние върху подреждането. Сосиедад и Юнайтед имат по 15 точки, размениха си победи с по 0:1, но головата им разлика бе 10:2 за испанците срещу 10:3 за англичаните. Още един гол за „червените дяволи“ и щяха да се промъкнат до първото място, но сега ще се надяват на благоприятен жребии срещу един от изпадналите от Шампионската лига трети тимове. Току виж това е Ювентус или Севиля.

