Жерар Пике обяви, че слага край на професионалната си кариера още в събота

Един от най-успешните защитници в историята на Барселона - Жерар Пике, обяви, че слага край на своята професионална кариера в средата на сезона. Той направи специално видео по повода, за да заяви, че на 5 ноември (събота) срещу Алмерия ще изиграе последния си мач за клуба.

35-годишният бранител прекара 19 години на „Ноу Камп“, като за кратко бе част от съставите на Манчестър Юнайтед и Реал Сарагоса преди през 2008 г. окончателно да се установи в родния си клуб и в последствие да стигне до 30 значими отличия, сред които 8 титли от Примера Дивизион, 7 Купи на краля и 3 Шампионски лиги.

Пике обаче в последно време е обект на остри критики най-вече от феновете на „каталунците“, а и в личен план има доста проблеми около развода си с певицата Шакира.

Изглежда испанецът е осъзнал, че е време да се оттегли, макар да има действащ контракт с Барселона до 2024 г., за да се опита да вкара личния си живот в ред и едва след това да помисли за новите възможности за препитание.

