Уест Хям записа пълен актив от точки в Лигата на конференциите

Стяуа Букурещ инкасира загуба с 0:3 от Уест Хям Юнайтед, за да може английският тим да записа пълен актив от точки в Група B от Лигата на конференциите и да гледа уверено към фазата на елиминациите.

Пабло Формалс се разписа на два пъти, а Джойским Дауа си отбеляза автогол за класическия успех на „чуковете“ в румънската столица.

Доминацията на англичаните бе повече от очевидна на терена и дори разликата на таблото можеше да е още по-изразителна, ако не бяха шестте спасявания на Щефан Търновану в мача.

В другия сблъсък Андерлехт също си спечели правото да продължи напред след победата с 0:2 над Силкеборг.

WWWWWW ✅



Six wins out of six in the #UECL group stage! ⚒️ pic.twitter.com/peJMmgww4Z