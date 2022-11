Все повече и повече се спекулира за вероятните купувачи на английския гранд Ливърпул. В началото на тази седмица собствениците на „червените“ от Fenway Sports Group (FSG) обявиха, че да готови да преговарят за продажбата на мърсисайдци.

Сега източници в Близкия изток, цитирани от „The Mirror“, твърдят, че инвеститори от Дубай обмислят закупуването на Ливърпул за сумата от 5 милиарда долара (4,3 милиарда британски лири). FSG са готови да се разделят с Ливърпул след 12 години на „Анфийлд“, като дори вече са наели мултинационалните инвестиционни банки и компании за финансови услуги „Goldman Sachs“ и „Morgan Stanley“ да подпомагат процеса.

През месец май тази година „Forbes“ оцени Ливърпул на около 4,45 милиарда долара или 3,89 милиарда лири, което е близо 12 пъти повече от сумата, която FSG плати през 2010-а година. Перспективата инвеститори от Близкия изток да купят отбора от „Анфийлд“ изглежда една от най-вероятните опции поради сериозните финансови средства, с които държавите от Персийския залив разполагат.

Във вторник „Arabian Business“ съобщи, че Dubai International Capital (DIC) се интересува сериозно от възможността да купи Ливърпул. Интересното е, че това няма да е първият път, в който DIC се опитва да поеме мърсисайдци. Те вече се провалиха с оферта от 360 милиона долара през 2007-а година.

Самир Ал Ансари, който е председателят на държавния инвестиционен фонд на Дубай, разкри за офертата в интервю за „Arabian Business“ през 2014-а година, като потвърди, че е и фен на Ливърпул.

