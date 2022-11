Милан повиши свой служител на мястото на стария главен изпълнителен директор

Милан официално обяви името на своя нов главен изпълнителен директор - Джорджио Фурлани. Новината бе потвърдена днес на страницата на клуба.

Той наследява на поста Иван Газидис, който преди два дни обяви, че слиза от поста, а днес стана ясно, че ангажиментът му е до края на ноември, след което Фурлани поема щафетата.

Младият специалист е част от борда на директорите на Elliott Advisors от 2018 г. насам. Това е фондът, който стабилизира финансовото състояние на „росонерите“ след тежките години на криза. Той ще изостави старата си позиция, за да получи повишението до един от най-важните постове в лагера на италианския шампион.

