Спортът по ТВ в неделя (13 ноември)



05.00 UFC, Адесаня срещу Перейра МАХ Спорт 2

05.50 Супербайк: Световен шампионат, Индонезия, второ състезание Евроспорт 2

07.20 Супербайк: Световен шампионат, Индонезия, второ състезание Евроспорт 2

08.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 1

09.30 Голф, Европейски туп МАХ Спорт 2

11.00 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Лех Цюр, паралелен слалом, квалификация, мъже Евроспорт 1

12.45 "Хебър" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт

13.30 "Аталанта" - "Интер" МАХ Спорт 3

14.00 ПСЖ - "Оксер" Диема спорт 2

14.30 "Нюрнберг" - "Падерборн" Диема спорт 3

14.30 Колокрос: Световна купа в Берген, жени Евроспорт 1

14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2

15.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1

15.15 "Локомотив" (Сф) - "Берое" Диема спорт

16.00 "Рома" - "Торино" МАХ Спорт 3

16.00 "Верона" - "Специя" МАХ Спорт 4

16.00 "Монца" - "Салернитана" Ринг

16.00 "Брайтън" - "Астън Вила" Диема спорт 2

16.00 Баскетбол, Кипър - България Нова спорт

16.00 Колокрос: Световна купа в Берген, мъже Евроспорт 1

16.30 "Майнц" - "Айнтрахт" Диема спорт 3

16.30 НФЛ, "Сиатъл" - "Тампа Бей" МАХ Спорт 2

17.10 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Лех Цюр, паралелен слалом, мъже Евроспорт 1

17.30 "Лудогорец" - ЦСКА 1948 Диема спорт

17.45 "Фейенорд" - "Екселсиор" МАХ Спорт 1

18.30 "Фулъм" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2

18.30 "Фрайбург" - "Унион" Нова спорт

19.00 "Милан" - "Фиорентина" Ринг

19.00 НБА, "Ню Йорк" - "Оклахома" Диема спорт 3

20.00 НФЛ, "Бъфало" - "Минесота" МАХ Спорт 2

20.00 Формула 1, Гран при на Бразилия Диема спорт

20.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хюстън, четвърти ден Евроспорт 2

20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1

21.00 "Бенфика" - "Жил Висенте" Ринг

21.30 ПАОК - "Волос" Нова спорт

21.45 "Ювентус" - "Лацио" МАХ Спорт 3

21.45 "Монако" - "Марсилия" Диема спорт 2

22.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1

22.30 "Фамаликао" - "Спортинг" Ринг

23.20 "Грийн Бей" - "Далас" МАХ Спорт 2

01.00 НБА, "Кливлънд" - "Минесота" Диема спорт 2

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