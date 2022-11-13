Спортът по ТВ в неделя (13 ноември)

05.00 UFC, Адесаня срещу Перейра МАХ Спорт 2
05.50 Супербайк: Световен шампионат, Индонезия, второ състезание Евроспорт 2
07.20 Супербайк: Световен шампионат, Индонезия, второ състезание Евроспорт 2
08.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 1
09.30 Голф, Европейски туп МАХ Спорт 2
11.00 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Лех Цюр, паралелен слалом, квалификация, мъже Евроспорт 1
12.45 "Хебър" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
13.30 "Аталанта" - "Интер" МАХ Спорт 3
14.00 ПСЖ - "Оксер" Диема спорт 2
14.30 "Нюрнберг" - "Падерборн" Диема спорт 3
14.30 Колокрос: Световна купа в Берген, жени Евроспорт 1
14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2
15.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1
15.15 "Локомотив" (Сф) - "Берое" Диема спорт
16.00 "Рома" - "Торино" МАХ Спорт 3
16.00 "Верона" - "Специя" МАХ Спорт 4
16.00 "Монца" - "Салернитана" Ринг
16.00 "Брайтън" - "Астън Вила" Диема спорт 2
16.00 Баскетбол, Кипър - България Нова спорт
16.00 Колокрос: Световна купа в Берген, мъже Евроспорт 1
16.30 "Майнц" - "Айнтрахт" Диема спорт 3
16.30 НФЛ, "Сиатъл" - "Тампа Бей" МАХ Спорт 2
17.10 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Лех Цюр, паралелен слалом, мъже Евроспорт 1
17.30 "Лудогорец" - ЦСКА 1948 Диема спорт
17.45 "Фейенорд" - "Екселсиор" МАХ Спорт 1
18.30 "Фулъм" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
18.30 "Фрайбург" - "Унион" Нова спорт
19.00 "Милан" - "Фиорентина" Ринг
19.00 НБА, "Ню Йорк" - "Оклахома" Диема спорт 3
20.00 НФЛ, "Бъфало" - "Минесота" МАХ Спорт 2
20.00 Формула 1, Гран при на Бразилия Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хюстън, четвърти ден Евроспорт 2
20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1
21.00 "Бенфика" - "Жил Висенте" Ринг
21.30 ПАОК - "Волос" Нова спорт
21.45 "Ювентус" - "Лацио" МАХ Спорт 3
21.45 "Монако" - "Марсилия" Диема спорт 2
22.00 Тенис, турнир в Торино МАХ Спорт 1
22.30 "Фамаликао" - "Спортинг" Ринг
23.20 "Грийн Бей" - "Далас" МАХ Спорт 2
01.00 НБА, "Кливлънд" - "Минесота" Диема спорт 2
13 Ноември, 2022 08:11 1551
Спортът по ТВ в неделя (13 ноември)
Ето какво може да гледаме днес
Снимка: БГНЕС
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