Роналдо взриви социалните мрежи: Манчестър Юнайтед ме предаде!

Звездата на Портулагия и Манчестър Юнайтед Кристиано Роналдо взриви социалните мрежи, тъй като излезна негово ексклузивно интервю с Пиърс Морган, в което той обяснава как се чувства "предаден" и "изхвърлен" от отбора на "червените дяволи".

"Да, те се опитаха да ме изгонят. Не само треньорът, но и още двама-трима души около клуба. Чувствах се предаден. Не бива да говоря дали искаха да се отърват от мен, но не ме интересува. Да, чувствам се предаден и мисля, че някои хора тук не ме искаха, не само тази година, но и миналата също. Нямам уважение към Ерик тен Хаг, защото и той няма към мен. Ако не ме уважаваш и аз никога няма да те", сподели португалската звезда.

"Ако не си дори начело, как може да си треньор на Манчестър Юнайтед? Никога не бях чувал за Рагник", добави Роналдо по отношение на Ралф Рагник, който също бе временен треньор на "червените дяволи".

Кристиано Роналдо определено шокира с това изказване, след като припомняме, че малко по-рано през сезона той напусна преждевременно мач на Манчестър Юнайтед, тъй като бе ядосан, че не се появи на терена. Последваха санкции за играча, като дори бе изваден от първия състав. Всички проблеми изглеждаха изчистени, но това интервю може да промени ситуацията около португалеца.

