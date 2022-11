Аматьорски клуб към Ман Юнайтед: Вземаме Роналдо за един пай и халба бира

След като вчера отбор от седма девизия в Англия поиска под наем Ерлинг Халанд за периода, когато има Световно първенство, днес друг отбор от Национална лига Север изяви желание да вземе Кристиано Роналдо.

Става въпрос за отбора на Блит Спартанс, който пусна публикация в Туитър, с която предлага пай и халба бира на Манчестър Юнайтед за португалската звезда.

"Здравейте, Манчестър Юнайтед. Чухме, че Кристиано Роналдо си търси нов отбор. Ще го вземем за един пай и халба бира“

Hi @ManUtd 👋🏻



We hear @Cristiano is looking for a move?



We’ll take him off your hands for a shy’s pie and a pint of Stella! #HowayBlyth #CR7 pic.twitter.com/eFsBJMlBuZ